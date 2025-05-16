В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители

Вячеслав Гладков рассказал о новом налете БПЛА ВСУ на регион.

После атак беспилотников Вооруженных сил Украины пострадали мирные жители в Шебекинском округе, расположенном в Белгородской области. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном Telegram-аккаунте. Чиновник заметил, что с утра, 16 мая, на территории есть раненые мирные жители.

Делаем максимально все, что есть в наших возможностях, для того, чтобы обезопасить людей. К сожалению, не всегда это удается, но работа выполняется большая, никто руки не опускает, мы ищем дополнительные решения. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что вечером 15 мая водитель грузового автомобиля погиб на участке автомобильной дороги в Вейделевском районе Белгородской области из-за атаки украинского дрона. Известно, что трагедия зафиксирована на участке трассы "Зенино — Вейделевка". Шофер транспортного средства скончался на месте еще до прибытия туда бригады скорой медицинской помощи. Местный губернатор выразил соболезнование родным и близким погибшего мужчины.

В Белгородской области выплатят 300 тыс. рублей за третьего и последующих детей.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков