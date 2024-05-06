В Белгородской области выплатят 300 тыс. рублей за третьего и последующих детей

В регионе будет оказываться новая мера федеральной поддержке населения.

Молодые семьи на территории Белгородской области начнут получать 300 тысяч рублей за третьего и последующего ребенка в том случае, если дети родились после 1 января 2025 года, а родители не достигли возраста в 35 лет. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном Telegram-аккаунте. Чиновник заметил, что население может обращаться в органы социальной защиты того населенного пункта, где проживают семьи.Местные власти полагают, что выплату от государства получит около одной тысячи семей в текущем году.

Конечно, очень хотелось бы, чтобы многодетных семей у нас становилось как можно больше. И мы благодарны федеральному правительству за такое правильное решение и хорошую финансовую поддержку людей, которые планируют развитие своей семьи, а значит, нашей большой страны. Вячеслав Гладков, глава региона

Глава российского региона добавил, что в Старом Осколе начинается капитальный ремонт медицинского колледжа - участника федерального проекта "Профессионалитет". Из федерального и областного бюджетов на указанные цели выделено более 360 млн рублей. За два года рабочие должны отремонтировать три корпуса здания.

В Белгородской области за год помогли 2 тыс. пострадавшим при атаках ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков