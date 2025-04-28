Вячеслав Гладков рассказал о соцподдержки врачей, помогающих населению после ударов ВСУ.

Медицинский персонал Белгородсокй области в 2024 году оказал помощь более 2 тысячам местных жителей, пострадавшим в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном Telegram-аккаунте. Чиновник добавил, что в 2023 году врачам и медсестрам в прифронтовых зонах властями были обеспечены дополнительные социальные выплаты, как и медикам в ЛНР и ДНР. В прошлом году такие выплаты получили более четырех тысяч белгородских медиков на общую сумму более 1,3 млрд рублей. В 2025 году показатель составил 3,5 тысяч человек на общую сумму, превышающую 350 миллионов рублей.

Только в прошлом году было более 500 тыс. вызовов, на которые спешили работники скорой медицинской помощи. Была оказана помощь более 2 тыс. раненым мирным жителям, которые попали под обстрелы со стороны ВСУ. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадала женщина.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков