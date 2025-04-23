В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадала женщина

Глава региона раскрыл сведения о пациентах, пострадавших от беспилотников ВСУ, а также о погибшем.

Мирная жительница из Белгородской области получила ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины при помощи беспилотника. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-аккаунте. По его словам, медики оказали потерпевшей всю необходимую помощь, а дальнейшее лечение пациентка продолжит амбулаторно. Известно, что армия киевского режима напала на мирное население дроном на хуторе Шаховка. На жилой дом БПЛА сбросил взрывное устройство. С ранением головы и ноги хозяйка самостоятельно добралась до врачей из Волоконовской центральной районной больницы. Затем поступившую перевели в Валуйскую ЦРБ.

Вчера у нас был крайне тяжелый день. Один мирный житель погиб… Хотел выразить искренние слова соболезнования всем родным и близким Вячеслав Гладков, глава региона

Добавим, что в общей сложности десять мирных жителей было ранено. Гесть из них продолжают оставаться в медицинских учреждениях, один из которых – несовершеннолетний пациент. У всех пациентов зафиксированы ранения легкой и средней тяжести. Специалисты говорят о том, что в ближайшее время эти люди будут отпущены домой. Вячеслав Гладков пояснил, что все необходимые лекарственные препараты имеются в распоряжении больниц. Если будет необходимость, то власти воспользуются возможностями федерального центра для того, чтобы направить пациентов в Москву на лечение.

В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два бойца самообороны.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков