Голикова поздравила россиян с Днем молодежи

В правительстве рассказали о поддержке населения в самореализации.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова поздравила граждан страны с Днем молодежи. Чиновница в видеообращении напомнила о том, что важнейшей задачей государства сейчас является поддержка молодых людей в вопросе их самореализации. Она рассчитывает, что правительство сможет дать населению максимум возможностей для того, чтобы жизнь граждан сложилась успешно и счастливо.

От всей души поздравляю всех молодых людей России: школьников, студентов, начинающих свой карьерный путь профессионалов и молодых родителей с замечательным праздником, Днем молодежи! Во многом именно от вас зависят успехи и достижения нашей страны... Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что 24 июня 2023 года в России отмечается День молодежи. Эта торжественная дата была закреплена распоряжением российского президента Бориса Ельцина от 24 июня 1993 года по инициативе Комитета РФ по делам молодежи (сейчас - Федеральное агентство по делам молодежи, "Росмолодежь"), а также Национального совета молодежных и детских объединений.

Голикова призвала обеспечить 61% занятость молодежи в первый год после окончания учебы.

Фото и видео: Правительство России