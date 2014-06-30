Голикова призвала обеспечить 61% занятость молодежи в первый год после окончания учебы

Вице-премьер оценила улучшение ситуации с молодежной трудовой занятостью.

Занятость молодых людей на территории страны в первый год после окончания учебных заведений должна составлять 61% для достижения государственной потребности в трудовых ресурсах по тем экономическим отраслей, которые обеспечивают технологический суверенитет России. Соответствующее заявление в рамках выступления на онлайн-марафоне "Рынок труда: вызовы и тренды", организованной в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Чиновница рассказала коллегам, что по предварительному правительственному прогнозу для реализации целей требуется один миллион сотрудников.

Поскольку молодые люди не всегда после среднего специального учебного заведения или высшего приходят на работу, на которую они учились, а нам, чтобы обеспечить этот 1 млн человек в течение пяти лет, нужно на минимальном уровне обеспечить занятость этих молодых людей в первый год после окончания 61% Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова отметила, что на территории России наблюдается проблема с молодежной занятостью. Однако за последние два года обстановка стала меняться в лучшую сторону.

Голикова: в 2023 году 812 тыс. человек окончат заведения среднего профобразования.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "ТАСС"