Губернатор Беглов поздравил петербуржцев с Днём молодежи

Глава Северной столицы напомнил, что особое внимание уделяется развитию молодёжной инфраструктуры.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил молодёжь города с праздником, отметив особую роль нового поколения в развитии страны.

"Сегодня в нашей стране отмечается праздник наших надежд, нашего будущего – День молодежи. Россия гордится молодым поколением – талантливым, энергичным, готовым получать новые знания и смело воплощать мечты, трудиться и служить нашему Отечеству" Александр Беглов

Он подчеркнул, что Санкт-Петербург – город молодёжи: каждый четвёртый житель Северной столицы находится в возрасте от 14 до 35 лет. Он напомнил, что для поддержки нового поколения реализуется национальный проект "Молодежь и дети", инициированный Президентом России.

Губернатор перечислил возможности, которые город предоставляет молодым людям: "Наш город дает уникальные возможности для получения образования, занятий наукой, творчеством и спортом, общественной деятельностью". Среди ключевых проектов – инновационные центры "Невская дельта", "ИТМО-Хайпарк" и "Технополис "Политех".

Особое внимание уделяется развитию молодёжной инфраструктуры. В прошлом году в городе обновили 17 молодёжных пространств, открыли современный Центр патриотического воспитания в Московском районе и возродили кинотеатр "Фестиваль". В этом году планируется открыть ещё 16 подобных объектов.

Ранее Piter.TV сообщал, что выдающиеся медики Петербурга получили награды от городского правительства.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов