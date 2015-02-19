Выдающиеся медики Петербурга получили награды от городского правительства

Особое значение мероприятие приобрело в преддверии профессионального праздника медицинских работников, отмечаемого ежегодно 15 июня.

В среду, 11 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов провел церемонию награждения государственных наград Российской Федерации и президентских поощрений известным деятелям науки, медицины, спасательных служб, железнодорожникам и педагогам Северной столицы, пишет spb.aif.ru.

Особое значение мероприятие приобрело в преддверии профессионального праздника медицинских работников, отмечаемого ежегодно 15 июня. Обращаясь к собравшимся врачам, Беглов подчеркнул героизм и самоотверженность медицинских сотрудников, особо выделяя события пятилетней давности, когда медицинские работники вышли на передовую борьбы с пандемией COVID-19.

Беглов указал на значительные достижения последних шести лет в развитии петербургской медицины: введены в эксплуатацию 17 новых поликлиник, сотни врачебных кабинетов и консультационных центров модернизированы, капитально отремонтировано около 90 учреждений здравоохранения, построены семь новых корпусов-трансформеров. Медицинские учреждения оборудованы современным оборудованием, закуплены свыше пятисот автомобилей скорой помощи. Главное богатство петербургской медицины, по мнению губернатора, – высококвалифицированные кадры, которыми гордятся жители не только Петербурга, но и всей страны.

Одним из приглашенных на награждение стал известный актер театра имени Ленсовета Михаил Боярский, получивший орден "За заслуги перед Отечеством" I степени за выдающийся вклад в культурное наследие России и долголетнюю творческую деятельность. Глава города назвал артиста символом Петербурга.Начальник СПб ГКУ "Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга" Юрий Данчук удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за успешную ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Геннадий Фоменко, председатель межрегиональной общественной организации "Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области", получил почётный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Завершая выступление, Александр Беглов поздравил лауреатов с государственными наградами и наступающим праздником — Днём России. Он подчеркнул, что реализуемые проекты и успехи города достигнуты совместными усилиями горожан, и призвал продолжать движение вперёд, делая город удобным и привлекательным для жизни в XXI веке.

Фото: Правительство Петербурга