В России в январе - июне выпуск водки упал на 4%

Росалкогольтабакконтроль раскрыл статистику

Производство водки на российской территории за период с января по июнь 2026 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на четыре процента. Данный показатель составил 30,12 млн декалитров (дал). Соответствующие статистические данные предоставили СМИ представители пресс-службы Росалкогольтабакконтроля. Эксперты из профильного ведомства уточнили, что изготовление в стране коньяка уменьшилось на 6,6 процента, до 3,22 млн дал. Производство шампанского упало на 14 процентов, до уровня в 6,2 млн дал.

Специаличты объяснили общественности, что в целом изготовление алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по стране за отчетный период снизилось на 6,8 процентов и составило 68,85 млн дал. Выпуск спиртных напитков крепостью выше девяти процентов упал на 2,2 процента, до 45,79 млн дал, а слабоалкогольной продукции - на 36,8 процентов. Показатель остановился на отметке в 458,5 тыс. дал.

Выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 9,9 процентов и составил 8,85 млн дал. Снижение производства дополнительно показали виноградные и ликерные вина. Для примера, выпуск виноградных вин упал на 12,6 процентов, до уровня в 15,44 млн дал, а ликерных напитков- на 31,6 процентов, до 441,1 тыс. дал.

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