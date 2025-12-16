Полиция пресекла торговлю нелегальным алкоголем из грузового контейнера в Шушарах

В Пушкинском районе сотрудники экономической полиции в ходе профилактического мероприятия "Алкоголь" пресекли незаконную торговлю спиртным сомнительного происхождения. Операция прошла на стоянке грузового транспорта на Московском шоссе, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Нелегальная точка продаж была организована прямо в грузовом контейнере. В ассортименте нелегальной продукции была водка известных марок, а также чистый спирт, который разливали в канистры с маркировкой "дезинфицирующее средство".

В результате рейда полицейские задержали 21-летнего продавца и двух его клиентов в возрасте 40 и 48 лет. При задержании покупатели, несмотря на внушительный объём закупки, заявили, что приобретали товар исключительно для личного пользования.

В ходе осмотра автомобиля задержанного Ford Transit и складского контейнера было обнаружено и изъято более 3600 литров спиртосодержащей продукции. Вся партия направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти