Ученые: "Загадочная улыбка Моны Лизы связана с болезнью щитовидной железы"

В то же время, авторы исследования не исключают, что улыбка Моны Лизы была лишь фирменным приемом Леонардо да Винчи

Американские ученые считают, что они разгадали секрет загадочной улыбки Моны Лизы. Исследователи Гарвардского клинического и междисциплинарного центра и Калифорнийского университета выявиили у Лизы гипотиреоз или проще говоря, болезнь щитовидной железы. Об этом сообщают российские СМИ.

Ученые отметили, что при данной болезни улыбка бывает довольно бессильной, что связано с мышечной слабостью лицевых мышц. Этот же недуг подтверждают и припухшие кисти, желтый оттенок кожи, отсутствие бровей и ресниц, а также редеющие волосы. Исследователи отметили, что гипотиреоз может возникнуть у женщин после беременности. И это еще раз подтвеждает догадку о болезни, так как купец из Флоренции Франческо дель Джокондо попросил изобразить свою жену как раз в честь рождения наследника.

Ученые отметили, что болезнь щитовидной железы не была редкостью для итальянцев эпохи Возрождения, так как они придерживались растительной пищи и в их организме было мало йода. В пример исследователи приводят картины Рафаэля, Веласкеса, где у некоторых персонажей также отчетливо заметны признаки болезни.

В то же время, авторы не исключают, что улыбка Моны Лизы была лишь фирменным приемом Леонардо да Винчи, а отсутствие бровей и ресниц могло быть модой того времени.

Ранее ученые нашли труп Моны Лизы.

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