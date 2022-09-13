Трамп считает церемонию открытия Олимпиады во Франции позором

Экс-глава США оценил пародию на "Тайную вечерю" да Винчи.

Член Республиканской партии США, бывший американский президент Дональд Трамп назвал позором торжественную церемонию открытия летней Олимпиады 2024 года в Париже. Такое мнение кандидат на новый срок в Белом доме высказал в интервью местному телеканалу Fox News.

Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что текущая Олимпиада во Франции, от которой Россия отстранена, не транслируется на территории РФ ни по одному телеканалу, в том числе не была показана церемония открытия Игр, состоявшаяся 26 июля. Во время мероприятия организаторы представили пародию на художественную работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Отдельные фрагменты события широко разошлись в социальных сетях, а их содержание вызвало общественную дискуссию и даже порицание. В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий песков назвал пародию отвратительной. Он порадовался за российских зрителей, которые были лишены возможности ее увидеть. А венгерский премьер-министр Виктор Орбан указал на то, что церемония в париже продемонстрировала аудитории, что у коллективного Запада отсутствует представления о культуре и общественной морали.

Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис "в любом виде".

Фото и видео: YouTube / Fox News