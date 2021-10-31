Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис "в любом виде"

Экс-глава США оценил свою соперницу на президентских выборах.

Бывший американский президент США и кандидат на новый срок в Белом доме Дональд Трамп в интервью местному телеканалу Fox News заявил о готовности участия в телевизионных дебатах в "в любом виде" с вице-президентом страны, предположительным кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Таким образом иностранный политик прокомментировал возможность встретиться с оппоненткой для организации предвыборных дебатов.

Я не возражаю против наших дебатов в любом виде. Дональд Трамп, экс-глава США

На вопрос ведущего эфира о том, готов ли сам Дональд Трамп дать обещание провести дебаты с Харрис, член Республиканской партии США ответил "да". Он добавил, что считает ее еще более легким соперником, чем был для него действующий глава государства Джо Байден.

Трамп считает, что США переживают ужасные времена из-за Байдена.

Фото и видео: YouTube / Fox News