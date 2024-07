Трамп считает, что США переживают ужасные времена из-за Байдена

Политик негативно оценил работу Белого дома после своего ухода с должности главы США.

Бывший американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп считает, что страна переживает ужасные времена и упадок из-за политики действующей администрации при лидере Белого дома Джо Байдене. Соответствующей информацией политик поделился со своими сторонниками, выступая на предвыборном мероприятии в штате Флорида.

Мы - нация, которая переживает упадок. Мы - нация, которая потеряла уверенность, свою волю и свою силу, мы потеряли свой путь. Но мы не собираемся позволить этому ужасу продолжаться. Дональд Трамп, экс-глава США

Дополнительно кандидат на место главы государства на ноябрьских выборах в США назвал Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис худшей и самой некомпетентной администрацией в истории страны.

