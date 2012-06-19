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Трамп считает, что США переживают ужасные времена из-за Байдена

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Политик негативно оценил работу Белого дома после своего ухода с должности главы США.

Бывший американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп считает, что страна переживает ужасные времена и упадок из-за политики действующей администрации при лидере Белого дома Джо Байдене. Соответствующей информацией политик поделился со своими сторонниками, выступая на предвыборном мероприятии в штате Флорида.

Мы - нация, которая переживает упадок. Мы - нация, которая потеряла уверенность, свою волю и свою силу, мы потеряли свой путь. Но мы не собираемся позволить этому ужасу продолжаться.

Дональд Трамп, экс-глава США

Дополнительно кандидат на место главы государства на ноябрьских выборах в США назвал Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис худшей и самой некомпетентной администрацией в истории страны.

Хейли назвала политику Трампа в отношении России жесткой.

Фото и видео: YouTube / The Times and The Sunday Times

Теги: дональд трамп, президентские выборы, флорида
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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