Хейли назвала политику Трампа в отношении России жесткой

Политик прокомментировала свою поддержку, которую она оказывает своему бывшему противнику.

Бывший американский политический лидер Дональд Трамп проводил "жесткую политику" в отношении России, когда был президентом США. Такое мнение выразила Бывшая участница президентской гонки в США, экс-постоянный американский представитель при ООН Никки Хейли в интервью для журналистов местного телеканала CNN. Этой реакцией гостья эфира прокомментировала подход члена Республиканской партии к украинскому кризису.

Я могу вам сказать, что он на самом деле был очень строг с Россией, будь то санкции, будь то высылка дипломатов <...>, и я надеюсь, что он продолжит это делать. Никки Хейли, политик США

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае своей победы на президентских выборах, запланированных на ноябрь 2024 года, быстро урегулирует региональный конфликт на Украине еще до момента инаугурации.

Хейли назвала Харрис слабейшим из кандидатов в президенты от демократов.

Фото и видео: YouTube / CNN