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Хейли назвала политику Трампа в отношении России жесткой

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Политик прокомментировала свою поддержку, которую она оказывает своему бывшему противнику.

Бывший американский политический лидер Дональд Трамп проводил "жесткую политику" в отношении России, когда был президентом США. Такое мнение выразила Бывшая участница президентской гонки в США, экс-постоянный американский представитель при ООН Никки Хейли в интервью для журналистов местного телеканала CNN. Этой реакцией гостья эфира прокомментировала подход члена Республиканской партии к украинскому кризису.

Я могу вам сказать, что он на самом деле был очень строг с Россией, будь то санкции, будь то высылка дипломатов <...>, и я надеюсь, что он продолжит это делать.

Никки Хейли, политик США

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае своей победы на президентских выборах, запланированных на ноябрь 2024 года, быстро урегулирует региональный конфликт на Украине еще до момента инаугурации. 

Хейли назвала Харрис слабейшим из кандидатов в президенты от демократов.

Фото и видео: YouTube / CNN

Теги: cnn, дональд трамп, никки хейли
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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