Хейли назвала Харрис слабейшим из кандидатов в президенты от демократов

Бывшая участница президентской гонки в США, экс-постоянный американский представитель при ООН Никки Хейли считает действующего вице-президента страны Камалу Харрис самым слабым кандидатом на должность главы государства, которого могла выдвинуть Демократическая партия на президентских выборах в ноябре 2024 года. Такой комментарий политик дала местным журналистам с телеканала CNN.
Они выдвинули самого слабого кандидата, которого только могли выставить <...>, у нее была одна работа, она была связана с нелегальной иммиграцией и границей, и она не справилась с ней.
Никки Хейли, политик США
При этом гостья эфира отметила, что плюсом для Камалы Харрис является ее возраст, так как она является достаточно молодым кандидатом на место в Белом доме.
Хейли осудила позицию Трампа по НАТО.
Фото и видео: YouTube / CNN
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