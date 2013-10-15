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Хейли назвала Харрис слабейшим из кандидатов в президенты от демократов

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Политик прокомментировала возможность Камалы Харрис победить на выборах.

Бывшая участница президентской гонки в США, экс-постоянный американский представитель при ООН Никки Хейли считает действующего вице-президента страны Камалу Харрис самым слабым кандидатом на должность главы государства, которого могла выдвинуть Демократическая партия на президентских выборах в ноябре 2024 года. Такой комментарий политик дала местным журналистам с телеканала CNN.

Они выдвинули самого слабого кандидата, которого только могли выставить <...>, у нее была одна работа, она была связана с нелегальной иммиграцией и границей, и она не справилась с ней.

Никки Хейли, политик США

При этом гостья эфира отметила, что плюсом для Камалы Харрис является ее возраст, так как она является достаточно молодым кандидатом на место в Белом доме.

Хейли осудила позицию Трампа по НАТО.

Фото и видео: YouTube / CNN

Теги: cnn, камала харрис, никки хейли, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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