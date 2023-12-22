Хейли осудила позицию Трампа по НАТО

В США оценили высказывания политика по поводу защиты союзников.

Бывший американский постоянный представитель при Всемирной организации Никки Хейли назвала "немыслимой" позицию своего оппонента по предвыборной гонке за пост главы государства от Республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа. Речь идет о том, что политик ранее объявил об отказе защищать международных союзников по НАТО в случае их регионального конфликта с Россией. Экс-постпред США в ООН напомнила в эфире телеканала CNN о том, что бывший глава государства множество раз высказывался за выход США из Североатлантического военного альянса во время своего пребывания на посту в Белом доме. Эту позицию Хейли сочла "немыслимой". Политик призналась в том, что властям США "стоит давить" на остальных участников Североатлантического альянса для того, чтобы они "платили больше".

В администрации он множество раз говорил о выходе из НАТО. Никки Хейли, кандидат на пост главы США

Никки Хейли призывает устранить иранских лидеров, ответственных за удар по американской базе.

Фото и видео: YouTube / CNN