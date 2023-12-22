Никки Хейли призывает устранить иранских лидеров, ответственных за удар по американской базе

Политик призвала США совершить "умный удар" по КСИР.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Никки Хейли потребовала от Пентагона и Белого дома немедленно уничтожить иранских лидеров и руководителей Корпуса стражей исламской революции внутри страны, а также нанести точечный удар по инфраструктуре, размещенной на территории Ирака и Сирии. Гостья программы на телеканале FOX News отметила, что говорит не о сильной воздушной атаке, а об "умном ударе". В дополнении к этим мерам политик предложила ввести новые санкции.

- Сейчас самое время ударить по руководству Ирана. Это другое. Не нужно бомбить страну…

- Прямо у них дома?

- Либо у них дома, либо когда они куда-то поедут. Наши спецслужбы способны установить их местонахождение и ликвидировать их.

Хейли посетовала на возраст политиков во власти.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости