Хейли посетовала на возраст политиков во власти

Основная противница бывшего американского президента Дональда Трампа в борьбе за Республиканскую номинацию на кандидатуру в главы государства на ближайших выборах, экс-постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли заявила сторонникам в городе Салеме о том, что сейчас страной руководят слишком старые политики. Хейли выступила на мероприятии в штате Нью-Гемпшир, которое транслировали местные кабельные телеканалы.
Там не работают в наших интересах больше, не знаю, начинали ли вообще. У конгресса одна работа: вовремя согласовать бюджет. Это происходило только четыре раза за 40 лет. Вы не согласовываете бюджет вовремя, у вас не должно быть зарплаты, я считаю.
Никки Хейли, политик США
Республиканеа отметила, что властям страны нужно ограничить количество сроков пребывания на посту законодателей, а для лиц старше 75 лет важно ввести обязательную проверку умственных способностей, так как эти люди принимают решения качсательно национальной безопасности. Никки Хейли пояснила, что сейчас в США Конгресс можно назвать самым привилегированным домом престарелых.
Претендент на пост кандидата в президенты США пообещала помиловать Трампа.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости США
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