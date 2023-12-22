Претендент на пост кандидата в президенты США пообещала помиловать Трампа

Никки Хейли призвала не разъединять США, а "исцелить" страну.

Бывший американский постоянный представитель при ООН и претендент от Республиканской партии на пост кандидата в президенты Никки Хейли раскритиковала в эфире местного телеканала CNN дала обещание народу странц в случае своего избрания на должность главы государства в Белом доме помиловать бывшего президента США Дональда Трампа. Это произойдет в том случае, если политика, члена Республиканской партии судебная инстанция признает виновным.

Последнее, что нам нужно - это 80-летний президент, сидящий в тюрьме. Никки Хейли, кандидат в президенты США

Никки Хейли добавила, что осуждение Дональда Трампа и его тюремный срок "еще больше разделят страну", а возможность помилования коллеги по сфере деятельности она сочла "исцелением" для Вашингтона.

Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его подход к хуситам.

Фото и видео: YouTube / Nikki Haley