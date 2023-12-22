Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его подход к хуситам

Никки Хейли считает, что хуситов нельзя было исключать из перечня террористических движений.

Бывший американский постоянный представитель при ООН и претендент от Республиканской партии на пост кандидата в президенты Никки Хейли раскритиковала в эфире местного телеканала CNN подход действующего лидера Белого дома Джо Байдена в его попытках урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, связанной с нападением хуситов из Йемена на коммерческие суда в Красном море. Политик пояснила, что виновным в эскалации напряженности являются иранские власти. Хейли уточнила, что без Тегерана не было бы ни ХАМАСа, ни "Хезболлах", ни хуситов.

Все это можно было предотвратить. Никки Хейли, политик из США

Кандидат в президенты США дополнительно упрекнула администрацию в Вашингтоне за преждевременное исключение хуситов из списка террористов. Никки Хейли заметила, что речь идет о той вещи, которую Джо Байдену нкогда не следовало бы делвть.

Хейли вновь высказалась за помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / CNN