Хейли вновь высказалась за помощь Украине

Экс-постпред США в ООН призвала США предотвратить третью мировую войну между Россией и НАТО.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии, бывший постоянный представитель во Всемирной организации Никки Хейли заявила о том, что финансовая и военная поддержка Вашингтоном Украины предотвращает конфликт России со странами НАТО. Политик заметила, что Москва ранее якобы заявляла о том, что после "захвата" территории соседнего государства следующими станут Польша и страны Прибалтики. Она призвала не вовлекать Америку в вооруженный конфликт, а предотвратить его.

Если победит Россия, победит Китай. Есть причина, почему тайванцы хотят, чтобы мы помогали украинцам - это потому, что они знают, что если Украина победит, Китай не будет вторгаться в Тайвань. Никки Хейли, кандидат в президенты США

Орбан заявил, что увеличение военной помощи Украине не позволит ей победить Россию.

Фото и видео: YouTube / Brian Tyler Cohen