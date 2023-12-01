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Орбан заявил, что увеличение военной помощи Украине не позволит ей победить Россию

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Премьер Венгрии считает, что ВСУ не победят на поле боя.

Будапешт  выступает против увеличения военной помощи киевскому режиму и Вооруженным силам Украины со стороны Европейского союза. Соответствующее заявление  венгерский премьер-министр сделал в эфире местной радиостанции Kossuth.  Иностранный политик заметил, что такая поддержка все равно не позволит ВСУ победить Россию на поле боя. Он заметил, что на текущий момент ВСУ получили от стран-членов ЕС прядка сотни миллиардов евро. Эти денежные средства ушли на то, чтобы армия показала успехи в сражениях на линии фронта.

Весьма сомнительно, что если мы отправим еще больше денег, то она одержит победу. Я убежден, что вместо нам нужно прекращение огня, поэтому мы должны финансировать прекращение огня и после этого заключение мира. Это наша позиция.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан отметил, что по этому вопросу в Евросоюзе продолжаются вестись "стратегические дебаты". 

Орбан предложил платить Украине из отдельного фонда.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, военная помощь, всу, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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