Премьер Венгрии считает, что ВСУ не победят на поле боя.

Будапешт выступает против увеличения военной помощи киевскому режиму и Вооруженным силам Украины со стороны Европейского союза. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик заметил, что такая поддержка все равно не позволит ВСУ победить Россию на поле боя. Он заметил, что на текущий момент ВСУ получили от стран-членов ЕС прядка сотни миллиардов евро. Эти денежные средства ушли на то, чтобы армия показала успехи в сражениях на линии фронта.

Весьма сомнительно, что если мы отправим еще больше денег, то она одержит победу. Я убежден, что вместо нам нужно прекращение огня, поэтому мы должны финансировать прекращение огня и после этого заключение мира. Это наша позиция. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан отметил, что по этому вопросу в Евросоюзе продолжаются вестись "стратегические дебаты".

Орбан предложил платить Украине из отдельного фонда.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor