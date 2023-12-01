Премьер Венгрии рассказал о несоответствии бюджета ЕС и тратами на Украину.

иктор Орбан предложил создать особый фонд в региональном сообществе для финансовой поддержки Украины, а не отправлять киевскому режиму "вагонами" денежные средства из бюджета Европейского союза. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик уверен в том, что у Европы фиксируются серьезные экономические проблемы, и в то же время страны-члены ЕС отправляют оружие для ВСУ.

Если мы хотим дать деньги Украине, давайте создадим особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений, каждый добавит туда, сколько хочет, и оттуда будем отправлять деньги Украине. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Венгерский премьер добавил, что сейчас ЕС платит Украине из внутреннего бюджета. Такое решение "разрушает" регион, потому что финансовая поддержка боевых действий и функционирование внутреннего бюджета "осуществляются в разных ритмах". Виктор Орбан заметил, что семилетний бюджет сообщества был израсходован за три года.

Орбан предложил ЕС обсудить вступление Украины через 5-10 лет.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor