Беглов подписал постановление о научно-технологическом развитии Петербурга

Петербург вошёл в пилотные регионы с высоким научно-технологическим потенциалом.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города о комплексной региональной программе научно-технологического развития. Документ разработан на основе национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ещё на стадии проекта программа получила положительную оценку Научно-технического совета комиссии по научно-технологическому развитию РФ. В городской администрации отметили, что её признали одной из наиболее проработанных среди аналогичных региональных инициатив в стране.

Программа включает четыре ключевых направления: специализацию экономики на высокотехнологичных областях, развитие инфраструктуры и среды, взаимодействие и кооперацию, а также кадры и человеческий капитал. Северная столица занимает второе место в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ и входит в перечень пилотных регионов с высоким научно-технологическим потенциалом.

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Фото: Piter.tv