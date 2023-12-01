Орбан предложил ЕС обсудить вступление Украины через 5-10 лет

Премьер Венгрии считает, что для начала важно заключить договор о стратегическом партнерстве.

Виктор Орбан предложил руководству Европейского союза обсудить вступление Украины через пять или десять лет. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. По словам иностранного политика, Брюсселю требуется сначала заключить с киевским режимом договор о стратегическом партнерстве. Спикер добавил, что ранее ЕС уже совершил ошибку в отношении Турции, с которой начало переговоры о евроинтеграции свыше 20 лет назад. Однако обсуждения длятся до сих пор, так как данное решение изначально не было проработано.

Если наше мнение спросят, я предложу, чтобы Евросоюз заключил договор о стратегическом партнерстве с Украиной, это займет пять-десять лет. Приблизим их, расстояние сейчас слишком велико. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан подчеркнул, что сейчас вопрос о вступлении Киева в ЕС тоже не проработан, потому что странам-членам регионального сообщества неизвестно реальное количество населения Украин. Он добавил, что странам Восточной и Центральной Европы в случае вступления Украины в ЕС придется лишиться своих денежных выплат из общего европейского бюджета. Дополнительно появление украинских сельскохозяйственных продуктов в Европе разрушит внутренние рынки этих государств.

Венгрия не будет ветировать вступление Украины в ЕС, заявил Орбан.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor