Виктор Орбан оценил вопрос присоединения киевского режима к членам ЕС.

Будапешт не будет ветировать вступление Украины в состав Европейского союза. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Политик уточнил, что такое решение связано с тем, что правила регионального сообщества не предполагают такой возможности, вместо этого его страна предлагает коллегам из Еврокомиссии не выносить вопрос на повестку дня саммита в декабре.

Венгрия не будет налагать вето, потому что вето нет, Венгрия помешает принятию общего решения. Правила ЕС гласят, что есть определённые темы, по которым решение принимается только тогда, если согласны всё страны-члены. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Иностранец подчеркнул, что начало переговоров о вступлении Украины в состав Европейского собза на текущий момент не совпадает с венгерскими национальными интересами.

Орбан: переговоры о вступлении Украины в ЕС начинать не следует.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor