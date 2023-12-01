Премьер Венгрии рассказал, что страны не найдут консенсуса по вопросу приема Украины в ЕС.

В будапеште считают, что переговоры между странами Европейского союза о вступлении Украины в состав ЕС начинать не следует. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик пояснил ведущему шоу, что его страна предлагает не включать в повестку дня предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе вопрос о начале обсуждения с властями киевского режима вопроса о вступлении в региональное содружество. Спикер заметил, что если тема все-таки будет представлена перед членами мероприятия, то у делегатов не получится договориться друг с другом.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС не должны начинаться. Еврокомиссия выдвинула предложение начать переговоры о членстве Украины, но это не совпадает с интересами многих государств. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Власти Венгрии проведут национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС.

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