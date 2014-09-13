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Власти Венгрии проведут национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС

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Тамаш Менцер рассказал о выборе, перед которым стоят жители Европы.

Один из вопросов на предстоящей национальной консультации в Венгрии будет посвящен вступлению Украины в Европейский союз. Правительство задаст местным жителям вопрос о том, хотят ли они видеть киевский режи в региональном содружестве. Такой информацией с собственном аккаунте в социальных сетях поделился государственный секретарь министерства по иностранным делам  вВенгрии, ответственный за двусторонние отношения.

По вашему мнению, место Украины в Евросоюзе? Выскажите свое мнение в ходе национальной консультации, которая скоро начнется.

Тамаш Менцер, госсекретарь МИД Венгрии

Иностранный чиновник заметил, что прием Украины в ЕС сейчас означал бы для мирового общества перенос военных действий на территорию Евросоюза. Тамаш Менцер добавил, что страна со столицей в Киеве нарушает права венгерского национального меньшинства в Закарпатье, а также о том, что вслучае приема Украины в ЕС, Будапешту придется выделить "значительную часть европейских ресурсов".

Орбан заявил, что Украина не подписала мирный договор по указанию США.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Menczer Tamás 

Теги: венгрия, евроинтеграция, евросоюз, мид, тамаш менцер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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