Тамаш Менцер рассказал о выборе, перед которым стоят жители Европы.

Один из вопросов на предстоящей национальной консультации в Венгрии будет посвящен вступлению Украины в Европейский союз. Правительство задаст местным жителям вопрос о том, хотят ли они видеть киевский режи в региональном содружестве. Такой информацией с собственном аккаунте в социальных сетях поделился государственный секретарь министерства по иностранным делам вВенгрии, ответственный за двусторонние отношения.

По вашему мнению, место Украины в Евросоюзе? Выскажите свое мнение в ходе национальной консультации, которая скоро начнется. Тамаш Менцер, госсекретарь МИД Венгрии

Иностранный чиновник заметил, что прием Украины в ЕС сейчас означал бы для мирового общества перенос военных действий на территорию Евросоюза. Тамаш Менцер добавил, что страна со столицей в Киеве нарушает права венгерского национального меньшинства в Закарпатье, а также о том, что вслучае приема Украины в ЕС, Будапешту придется выделить "значительную часть европейских ресурсов".

Орбан заявил, что Украина не подписала мирный договор по указанию США.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Menczer Tamás