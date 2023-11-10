Премьер Венгрии сослался на источники из местной разведки.

Будапешт из дипломатических и разведывательных источников знает, что в марте 2022 года Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по американскому указу. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Европейский чиновник заметил, что в дипломатическом мире хорошо известно то сообщение, которое ранее озвучил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер о переговорах между Россией и Украиной в марте 2022 года. Однако это положение официально не было подтверждено немецкими властями.

Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое - как гласит дипломатическая сплетня - украинцы не подписали по указанию США. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан прокомментировал идею увязать транши Украине и выплаты Будапешту.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor