Премьер Венгрии оценил "предмет торга" между Будапештом и ЕС.

Виктор Орбан прокомментировал идею увязать транши Украине и выплаты Будапешту со стороны Европейского союза. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Чиновник заметил, что власти страны никогда не согласятся увязать эти две темы. Речь идет о возвращении Венгрии замороженных денежных средств из региональных фондов, принятия киевского режима в состав ЕС и передаче ВСУ средств. По мнению гостя эфира, эти вопросы не должны становиться предметами для торга. Он напомнил, что Брюссель должен Венгрии "много денег - три-четыре, может, уже пять миллиардов евро", которые чиновники не отдают по различным причинам.

Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС - это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

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