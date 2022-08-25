Виктор Орбан оценил неспособность руководителей ЕС справляться с кризисами.

Будапешт призвал сменить нынешнее руководство в Европейском союзе. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По словам политика, сейчас власти в регионе не могут справиться с существующими кризисными ситуациями и решать проблемы, возникающие в связи с украинским кризисом.

Может, в мирное время, когда вода не волнуется, ветер не дует и можно плавать на лодке, они хорошие руководители. Но сейчас, во время бури, огромных волн, когда встречаются и пиратские корабли, с этим руководством мы процветать не сможем, это точно. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Европейский чиновник заметил, что на выборах в Европейский парламент в июне 2024 года требуется в любом случае "добиться перемен" и найти таких руководителей, которые и в трудные времена могут согласовать работу.

Орбан заявил об отклонении поправок в бюджет ЕС, касающихся помощи Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor