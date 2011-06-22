Премьер Венгрии оценил предложения ЕК.

Будапешт отклонил подготовленные Европейской комиссией поправки в бюджет Европейского союза на 2024-2027 годы, предусматривающие дополнительную помощь для Вооруженных сил Украины, потому что считает такое предложение несостоятельным. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Политик заметил, что в реальности изменения предполагают гораздо большее увеличение расходов, чем предполагалось странами.

Мы разбирались до поздней ночи. Мы обратились к бюрократам с просьбой предоставить нам цифры, и оказалось, что это не €60 млрд, а 100 млрд. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Политик уточнил, что Еврокомиссия предложила коллегам израсходовать эти дополнительные денежные средства в основном по двух статьям - на новую миграционную стратегию и на оказание помощи Киеву. В Венгрии сочли проект оказания помощи ВСУ "непригодным для серьезных переговоров".

ЕС не осмеливается признать поражение Украины на поле боя, заявил Орбан.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor