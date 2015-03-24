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ЕС не осмеливается признать поражение Украины на поле боя, заявил Орбан

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Премьер-министр Венгрии заметил, что сейчас европейцам стыдно за провал ВСУ.

Евросоюз нуждается в "плане Б" по Украине, так как действующая европейская стратегия на этом направлении провалилась. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Политический деятель подвел итоги дискуссий, организованных на саммите ЕС в Брюсселе. Глава местного правительства уточнил, что вопреки требованиям руководства региона, страна не может и не хочет отправить денежные средства налогоплательщиков для военных отправок для ВСУ. 

По плану, Украина должна была вести оборонительный конфликт, в ЕС должны были предоставить ей деньги и военную помощь. Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта....

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Венгерский премьер-министр уточнил, что военные эксперты на Западе уже признают этот факт, однако местные политики пока не решаются открыто говорить об этом, так как им стыдно. В Венгрии уверены в том, что ВСУ не смогут победить в региональном конфликте, а русские не будут терпеть поражение на СВО. Виктор Орбан заметил, что Владимир Путин не допустит неудачи.

В Венгрии заявили, что заблокируют выделение средств Украине из бюджета ЕС.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, военная помощь, всу, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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