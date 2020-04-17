В Венгрии заявили, что заблокируют выделение средств Украине из бюджета ЕС

Виктор Орбан рассказал об условии для Киева.

Будапешт готов к соглашению с Украиной по выделению 500 миллионов евро странам Евросоюза из Европейского фонда мира для закупок оружия армии киевского режима. Однако прежде всего украинские власти через собственную делегацию Национального агентства по противодействию коррупции должна приехать в Венгрию для обсуждения проблемных вопросов. Политик заметил, что его страна готова заключить сделку с ВСУ. Соответствующее заявление политик сделал в рамках своего прибытия на очередной саммит ЕС. Орбан добавил, что Венгрия будет блокировать выделение дополнительных денежных средств пока не увидят от коллег внятного обоснования этой меры.

Венгерская позиция ясна: мы не поддерживаем миграцию в такой форме и не хотим давать деньги мигрантам. Перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть, просто "давайте дадим больше денег". Так не пойдет. Пока что мы это отвергаем. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан заявил, что гордится поддержанием диалога с Россией.

Фото и видео: European Commission