Орбан заявил, что гордится поддержанием диалога с Россией

Премьер Венгрии рассказал о гордости за политику Будапешта.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил европейским журналистам о том, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание в себя диалога с российской стороной. Соответствующее заявление политик сделал в рамках своего прибытия на очередной саммит ЕС. Он пояснил, что его государство действует в национальных интересах всего региона и каждого человека в Европе.

У нас очень открытая политика, которая отличается от большинства стратегий Европы. У вас военная стратегия, у нас мирная, мы хотим делать всё, чтобы достичь мира. Поэтому мы сохраняем открытыми все каналы связи с Россией, иначе шансов на мир не будет. Это наша стратегия. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Сийярто призвал к миру на Украине и возрождению диалога с Востоком.

Фото и видео: European Commission