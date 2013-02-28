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Вчера, 15:49
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Орбан заявил, что гордится поддержанием диалога с Россией

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Премьер Венгрии рассказал о гордости за политику Будапешта.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил европейским журналистам о том, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание в себя диалога с российской стороной. Соответствующее заявление политик сделал в рамках своего прибытия на очередной саммит ЕС. Он пояснил, что его государство действует в национальных интересах всего региона и каждого человека в Европе.

У нас очень открытая политика, которая отличается от большинства стратегий Европы. У вас военная стратегия, у нас мирная, мы хотим делать всё, чтобы достичь мира. Поэтому мы сохраняем открытыми все каналы связи с Россией, иначе шансов на мир не будет. Это наша стратегия.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Сийярто призвал к миру на Украине и возрождению диалога с Востоком.

Фото и видео: European Commission

Теги: венгрия, виктор орбан, саммит ес
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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