Глава МИД Венгрии представил план по контактам на геополитической арене между Востоком и Западом.

Для лучшего будущего европейского региона необходимы мирное урегулирование украинского кризиса и восстановление разумного диалога и сотрудничества с Востоком. Соответствующее мнение высказал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто, выступивший в Минске на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Эксперт заметил, что внешняя политика должна строиться без излишней идеологизаци...

Второе - восстановление цивилизованного диалога между Западом и Востоком. Должны удостовериться, что вместо идеологизированного и политизированного диалога, который невозможен, мы вернёмся к общению, который основан на здравом смысле. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Иностранный дипломат уточнил, что в Будапеште готовы продолжать работать на благо мира, цивилизованного диалога, взаимоуважения и рациональных отношений между Востоком и Западом. Петер Сийярто заметил, что если стороны не будут говорить друг с другом, то лишатся надежды на светлое будущее.

Сийярто: политиков в ЕС объявляют "агентами Кремля" за отличное от мейнстрима мнение.

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