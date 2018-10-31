Сийярто: политиков в ЕС объявляют "агентами Кремля" за отличное от мейнстрима мнение

По его словам, в ЕС невозможно обсуждать стратегические вопросы будущего из-за их политизации.

Политиков в Евросоюзе объявляют "агентами Кремля" за отличное от мейнстрима мнение. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "РИА Новости".

По его словам, в ЕС невозможно обсуждать стратегические вопросы европейского будущего из-за их политизации. Сийярто подчеркнул, что надо уметь обсуждать все проблемы рационально и прагматично.

Если твое мнение на 110% не соответствует либеральному мейнстриму, ты сразу же воспринимаешься как "путинист", "российский шпион" или "кремлевский пропагандист". Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Сийярто заявил, что санкции не смогли поставить экономику России на колени.

Видео: Telegram / РИА Новости