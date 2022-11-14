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Сийярто: санкции не смогли поставить экономику России на колени

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Он подчеркнул, что в ЕС этот вопрос никак не обсуждается.

Санкции не смогли поставить экономику России на колени. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "РИА Новости".

По его словам, антироссийские санкции вопреки ожиданиям ЕС также не смогли привести к урегулированию конфликта на Украине. Сийярто подчеркнул, что в ЕС этот вопрос никак не обсуждается.

Как только ты поднимаешь этот вопрос, тебя загоняют в угол и унижают.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Сийярто заявил, что у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: евросоюз, мид венгрии, петер сийярто, россия, санкции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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