Сийярто: санкции не смогли поставить экономику России на колени

Он подчеркнул, что в ЕС этот вопрос никак не обсуждается.

Санкции не смогли поставить экономику России на колени. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "РИА Новости".

По его словам, антироссийские санкции вопреки ожиданиям ЕС также не смогли привести к урегулированию конфликта на Украине. Сийярто подчеркнул, что в ЕС этот вопрос никак не обсуждается.

Как только ты поднимаешь этот вопрос, тебя загоняют в угол и унижают. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Сийярто заявил, что у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой.

Видео: Telegram / РИА Новости