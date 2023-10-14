Сийярто: у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой

Глава МИД Венгрии оценил сотрудничество между Будапештом и Москвой в сфере энергетики.

Европейский союз не имеет права говорить о том, как Будапешт должен выстраивать собственный энергетический баланс, а сам Брюссель не хочет решать проблемы региона в этой отрасли. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал венгерский министр по внешней политики Петер Сийярто. Дипломат указал прессе на то, что юго-восточной части Европы фиксируются проблемы с пропускной способностью газотранспортной системы. Если страны не будут ее решать, то ЕС не сможет принять большие объемы энергетически ресурсов. В том числе, поставки газа из Азербайджана и Турции. В МИД заметили, что готовы к зиме благодаря поставкам из России.

Поэтому мы запросили финансовую помощь Европейского союза. Но Евросоюз не очень-то рад помогать средствами странам региона для решения этой проблемы. Поэтому моя позиция такова: у Брюсселя нет никакого права что-либо говорить о том, как Венгрия выстраивает свой энергетический баланс. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, заявил Сийярто.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости