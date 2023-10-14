Петер Сийярто привал Киев вернуть права этническим венграм.

Будапешт не даст своего согласия на начало переговоров о принятии Украины в состав Евросоюза до того момента, пока киевский режим не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Специалист прокомментировал принятие нового закона об образовании на Украине. В результате теперь в стране уроки на венгерском языке проводятся лишь частично - от 20 до 40 процентов.

Это неприемлемо. Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В Венгрии видят ухудшение ситуации с 2015 года. С того момента между Украиной и Венгрией ведется перманентный конфликт, а Будапешт просит вернуть этническим венграм их права. Петер Сийярто заметил, что не требует ничего большего.

Сийярто оценил намерение Болгарии поднять плату за транзит газа из России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости