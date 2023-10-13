Глава МИД Венгрии обвинил партнера по ЕС в энергетической угрозе.

Будапешт считает неприемлемым намерение Болгарии значительно поднять плату за транзит российского природного газа, ставя этим решением под угрозу венгерское энергетическое снабжение. В связи с опасностью европейская страна предпринимает меры, чтобы этого не произошло. Соответствующее заявление в видеоорбащении к подписчикам в социальных сетях сделал местный министр по иностранным делам Петер Сийярто. Иностранный дипдомат выступил на полях Российской энергетической недели в Москве.

Парламент Болгарии принял непонятное пока постановление с неясной подоплекой, согласно которому хочет драматическим образом поднять плату за транзит газа российского происхождения через территорию Болгарии, а если эту плату болгарская компания не получит, то хотят призвать к прекращению транзита. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто заметил, что страна-член ЕС поставила под угрозу энергообеспечение своего коллегу по союзу. В МИД Венгрии пояснили, что речь идет о противоречии европейской солидарности и европейским правилам.

Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter