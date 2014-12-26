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Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину

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В МИД Венгрии рассказал об энергетическом сотрудничестве с РФ.

 Транзит нефти с территории России в Венгрию через Украину идет бесперебойно, поэтому Будапешт надеется на то, что этот энергетический поток не будет нарушен. Соответствующее заявление в видеоорбащении к подписчикам в социальных сетях сделал местный министр по иностранным делам Петер Сийярто.

Поставки нефти через Украину идут бесперебойно и мы искренне надеемся, что никто не сделает невозможным этот маршрут поставок ни финансово, ни политически, ни физически.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

МИД Венгрии выступил за расширение Евросоюза.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter

Теги: венгрия, мид, нефть, петер сийярто, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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