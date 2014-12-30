МИД Венгрии выступил за расширение Евросоюза

Петер Сийярто призвал ЕС дать статус кандидата Грузии.

Европейский союз сейчас находится в очень плохой форме и нуждается в расширении за счет таких стран, как Грузия, которая "ничем не хуже" Украины и Молдавии, которым ранее уже был предоставлен статус кандидата. Соответствующее заявление в рамках выступления с видеообращением в социальных сетях сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто.

Важно, если бы политику расширения удалось ускорить. Евросоюзу необходим новый импульс, своего рода встряска, позитивная энергия, и в первую очередь это может прийти из тех стран, которые хотели бы стать членами ЕС, быстро развиваются и хотят достичь уровня развития Евросоюза или хотя бы приблизиться к нему. Грузия - типичная такая страна. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат добавил, что руководство Евросоюза показывает свою лицемерность и двуличность, когда не предоставляет Тбилиси статус кандидата. Ранее в ЕС отправили Грузии список из 12 пунктов для реализации, в то время как от Кишинева и Киева выполнение этих условий не требуется.

Мир за пределами Европы не понимает позиции Венгрии по Украине, заявил Сийярто.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter