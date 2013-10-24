Петер Сийярто оценил общеевропейскую позицию по региональному кризису.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто публично раскритиковал обвинения в сторону России о якобы вмешательстве в парламентские выборы на территории Словакии. Европейский дипломат заметил, что в Брюсселе в последнее время "российскими шпионами" считают всех политиков, которые идут против либерального мейнстрима. Иностранец добавил, что в текущий момент политический дискурс в регионе настолько низок, что агентами России призвано называть всех, что не хочет поставлять оружие Киеву и занимать общеевропейскую позицию по украинскому кризису.

Когда патриотичный, ставящий на первое место национальные интересы, выступающий против брюссельского либерального мейнстрима политик или политическая семья побеждает на выборах или хотя бы имеет шанс участвовать выборах, из Брюсселя сразу начинаются давление, нападки и клеймение. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией.

Фото и видео: magyarnemzet.hu