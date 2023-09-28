Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией

Петер Сийярто встретится в Москве с Александром Новаком.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил о том, что в ходе своего рабочего визита в Россию встретится с вице-премьером страны Александром Новаком. Стороны обсудят вопросы по энергетическому сотрудничеству между Москвой и Будапештом. Однако дипломат не планирует заключать новые контракты, так как в силе остаются действующие долгосрочные соглашения. Соответствующее заявление спикер сделал в рамках совместной пресс-конференции с лидерами МИД неформальной группы Central 5 (С5), в состав которой входят Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Австрия.

Я встречусь с вице-премьером Новаком, ответственным за энергетику, и мы проведем переговоры о нашем энергетическом сотрудничестве. Но нам не нужно никаких новых договоров... контракты о поставках ядерного топлива, о строительстве АЭС, о поставках газа и нефти в силе... на долгий срок. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

ЕС призывал Венгрию не видеться с коллегами из России в ООН, заявил Сийярто.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter