ЕС призывал Венгрию не видеться с коллегами из России в ООН, заявил Сийярто

Петер Сийярто оценил попытку давления Запада на Будапешт.

Международные союзники по Европейскому союзу и НАТО пытались убедить Будапешт не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генеральной ассамблеи ООН, проводимой в Нью-Йорке, однако вегерские власти считают, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования региональных конфликтов. Соответствующее заявление в эфире китайского портала CGTN сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто.

Они пытались убедить нас не встречаться с представителями России и Белоруссии. Если вы не способны протянуть руку тем, с кем у нас конфликты, и не способны обсуждать эти конфликты, то мы никогда не найдем мирное решение. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что глава МИД Венгрии намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в во второй половине недели. Дипломат посоветовал западноевропейским коллегам сделать то же самое.

Глава МИД Венгрии заявил о проблемах с поставками в Судан из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / CGTN Europe