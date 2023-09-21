Глава МИД Венгрии заявил о проблемах с поставками в Судан из-за Украины

Петер Сийярто оценил недееспособность программы "зерно с Украины".

Будапешт с конца 2022 года не смогла вывезти ни грамма из запланированных 10 тысяч тонн украинского зерна в африканское государство Судан на собственные денежные средства, так как киевский режим так и не дал на это разрешения. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Дипломат напомнил коллегам о том, что программа "Зерно с Украины" стартовала в конце 2022 года. Он пояснил, что власти на Украине не выдают разрешение на транспортировку в Африку, хотя Венгрия пытается сделать хоть что-то для облегчения продовольственного кризиса на континенте.

Венгрия пожертвовала 3,5 миллиона евро на то, чтобы вывезти 10 тысяч тонн зерна с Украины в Судан... Но, несмотря на то, что налогоплательщики обеспечили источники финансирования уже в прошлом году, в Судан не было отправлено не только ни одной тонны, но и ни одного грамма зерна в рамках программы. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто считает, что эта ситуация показывает абсурдность зерновой проблемы, потому что транснациональный бизнес пытается извлечь для себя серьезную выгоду из того, что не отправляет сельскохозяйственную продукцию из Украины в нуждающиеся страны, а только стремится наводнить им рынки Центральной Европы. В Венгрии уточнили, что этими действиями предприниматели уничтожают местных фермеров иих хозяйства, а также не уменьшают продовольственный кризис в Африке и на Ближнем Востоке.

Глава МИД Венгрии назвал чудом быстрое согласование ЕК контрактов с "Росатомом".

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