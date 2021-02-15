Глава МИД Венгрии назвал чудом быстрое согласование ЕК контрактов с "Росатомом"

Петер Сийярто рассказал о национальных интересах страны в сфере атомной энергетики.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал коллективный Запад вернуться к рациональному и цивилизованному сотрудничеству с Востоком в сфере атомной энергетики. Соответствующее заявление в ходе выступления на VIII Rонгрессе Восточной и Центральной Европы по атомной промышленности в Праге. Чиновник пояснил, что речь идет о национальном интересе для регионе, так как будапешт не хочет становиться заложником конфликта между Западом и Востоком.

Мы знаем, что центральная Европа всегда в проигрыше от конфликта Востока и Запада, мы никогда не выходили из них победителями. Поэтому мы, венгры, призываем мир к цивилизованному взаимодействию Запада и Востока... Я думаю, что атомная энергетика может и должна стать платформой для их разумного сотрудничества. Петер Сийярто, глава МИД Венгриии

Петер Сийярто добавил, что если международное сотрудничество в ядерной сфере выстроится, от него "все выиграют", а если нет, то "все проиграют". Дипломат заметил, что санкционное давление в отношении российской атомной энергетики также противоречили бы венгерским национальным интересам, поэтому Будапешт будет накладывать право вето любые попытки их ввести.

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