Петер Сийярто рассказал о требовании по изменению политики в отношении беженцев.

Военный переворот в Габоне должен стать для Европейского союза сигналом о том, что Брюсселю прекратить поддержку миграции из африканских и азиатских стран. Соответствующее заявление в рамках своего прибытия в испанский город Толедо на неформальную встречу лидеров министерств по иностранным делам стран-членов ЕС сделал венгерский глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Дипдоат заметил, что государственный переворот на территории Центральной и Западной Африки стал по счету восьмым подобным событием

Если африканском регионе возникает нестабильность, то это может очень легко вызвать новые волны миграции. Очень важно, чтобы ЕС ясно высказался по этому вопросу. Давайте оставим позади политику поддержкии дадим понять, что въехать в Европу можно только легально. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В Будапеште уверены, что в том случае, если Брюссель продолжит свою промиграционную политику, то европейский континент окажется под давлением, которому политикам будет очень трудно противостоять.

Сийярто заявил, что Венгрия не будет обсуждать в ЕС финансирование военной помощи Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter